Das sogenannte Bundesnotbremsengesetz hat den Bundesrat passiert. Ab Montag, den 26. April, wird es in den Schulen und in den Kitas in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Laut Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) in Trier waren am Donnerstag (22. April) von den insgesamt 1.590 Schulen in Rheinland-Pfalz 232 vollständig geschlossen. Dabei könnten Schulschließungen aufgrund eines Infektionsfalles, gemäß den gültigen Allgemeinverfügungen der Kommunen sowie infolge einer erhöhten Sieben-Tages-Inzidenz erfolgen. Übersteigt diese die 165er-Marke an drei aufeinander folgenden Tagen, müssen Schulen den Präsenzunterricht aussetzen, ausgenommen davon sind lediglich Klassen, die kurz vor der Abschlussprüfung stehen.

Hier gelten die Ausnahmen von Schulschließungen: Für Abschlussklassen sollen auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 165 Unterricht und Prüfungen in Präsenz möglich bleiben. Das gilt für: die Klassenstufen 9 und 10 an Realschulen

die Klassenstufen 9,10 und 12 an Integrierten Gesamtschulen (IGS)

die Jahrgangsstufe 11 an G8-Gymnasien

die Jahrgangsstufe 12 an G9-Gymnasien Zudem soll es in Rheinland-Pfalz eine Notbetreuung für die Klassenstufen 1 bis 7 geben.

Die Regelung ergibt sich durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund. Der Bundestag hat am Mittwoch für den Gesetzentwurf gestimmt, der Bundesrat ließ die Änderungen am Donnerstag passieren.

Sechs Städte und zwei Kreise müssen Schulen ab Montag schließen

Am Freitag teilte die ADD dem SWR auf Anfrage mit, dass gegenwärtig in sechs rheinland-pfälzischen Städten und zwei Kreisen die Schulen von Montag an aufgrund der Bundesnotbremse schließen: Alle Schulen in Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen, Mainz, Worms und Pirmasens sowie in den Kreisen Mayen-Koblenz und Donnersberg müssten wieder auf Fernunterricht umstellen, so eine Sprecherin. Die Schulen im Kreis Neuwied und in Koblenz seien auf kommunale Anordnung bereits im Ferunterricht. Strengere Regelungen, als sie die Bundesnotbremse vorsieht, seien möglich.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz teilte am Freitag gesondert mit, dass der Unterricht an sämtlichen Ausbildungseinrichtungen zunächst bis zum 30. April ausgesetzt werde. Auch in Kindertageseinrichtungen dürften keine regulären Betreuungsangebote stattfinden.

Auch Kindertagesstätten betroffen

Denn Kitas müssen wie Schulen ebenfalls bei einer Inzidenz von 165 schließen, wie eine Sprecherin des Landesamts für Jugend und Soziales dem SWR bestätigte. Es gilt wieder - wie während des ersten Lockdowns in der Pandemie - eine Notbetreuung. Diese werde in den Kitas und Schulen allen angeboten, die ihre Kinder nicht selbst betreuen oder betreuen lassen könnten sowie für die Kinder, für die es besonders wichtig sei, in die Kita oder die Schule zu kommen. An allen Schulen, die nicht auf Fernunterricht umstellen müssen, wird der Wechselunterricht bis zu den Pfingstferien (25. Mai bis 2. Juni) fortgesetzt.

Neu ist von Montag an auch die Testpflicht für Schüler und Lehrer im Präsenzunterricht - zwei Mal pro Woche. Bisher waren die Tests freiwillig. Grundsätzlich sollten das Selbsttests an Schulen sein. Möglich sei aber auch ein negativer Test aus einem Testzentrum oder vom Arzt, der nicht älter als 24 Stunden ist. Tests zu Hause würden nur anerkannt, wenn das die Schulgemeinde für die ganze Schule entscheide. Wenn Schüler sich nicht testen lassen wollten, würde ihnen ein abgespecktes Fernunterricht-Angebot gemacht. Vor Prüfungen gebe es keine Testpflicht. Auch für Kita-Kinder besteht diese nicht.