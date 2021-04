In dieser Woche soll die "Bundesnotbremse" mit deutschlandweit gleichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kommen. Was passiert mit den bestehenden Regelungen in Rheinland-Pfalz?

Der Bundestag hat am Mittwochnachmittag der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Am Donnerstag geht das Gesetz nun in den Bundesrat. Stimmt dieser zu und unterzeichnet auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier könnten sich in Rheinland-Pfalz schon in der kommenden Woche die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ändern.

Im Vergleich zur sogenannten "Bundesnotbremse" gelten auf Landesebene derzeit teilweise noch lockere Regelungen. Was passiert nun mit diesen?

Warum eine Regelung auf Bundesebene?

Welche Änderungen sind geplant?

Was ändert sich in Rheinland-Pfalz?

Was gilt: Bundesrecht oder Landesrecht?

Was passiert mit der aktuellen Corona-Landesverordnung?

Bisher war der Kampf gegen die Corona-Pandemie in wesentlichen Bereichen Sache der Bundesländer. Das maßgebliche Infektionsschutzgesetz (IfSG) hat entsprechend dem föderalen System der Bundesrepublik viel Verantwortung in die einzelnen Länder gegeben. Um ein einigermaßen einheitliches Vorgehen zu erreichen, haben sich in den vergangenen Monaten Bund und Länder immer wieder miteinander abgestimmt. Dennoch sind nach diesen Treffen einzelne Bundesländer in maßgeblichen Punkten von der gemeinsamen Linie abgewichen.

Die Bundesregierung will im Kampf gegen Corona aber einen föderalen "Flickenteppich" verhindern. Darum soll nun das IfSG geändert werden. Der Plan: Genau festlegen, welche Corona-Schutzmaßnahmen verpflichtend einzuleiten sind, wenn bestimmte Inzidenzwerte überschritten werden. Einzelne Bundesländer sollen dann nicht mehr ausscheren können, eben weil das Bundesgesetz alles regelt.

Mit der Gesetzesänderung sollen weitgehende Maßnahmen festgeschrieben werden, etwa die zwingende Einschränkung der privaten Kontakte. Eine weitere der wesentlichen Maßnahmen, die bundesweit gelten soll, sind Ausgangsbeschränkungen. Aktuell geplant ist, dass sie von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr gelten.

Die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück dürfte man dann nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Dazu zählt etwa die "Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum", beispielsweise gesundheitliche Notfälle bei Mensch und Tier oder dringende medizinische Behandlungen. Mit dem Hund rausgehen oder berufliche Gründe zählen auch zu den Ausnahmen. Ebenfalls sollen Joggen und Spaziergänge bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur allein.

An Schulen soll der Präsenzunterricht ab einem bestimmten Inzidenzwert ausgesetzt werden. Schulen sollen schon schließen, wenn der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 165 liegt.

In Rheinland-Pfalz gibt es ebenfalls schon weitgehende Maßnahmen, die in der Corona-Landesverordnung und den Allgemeinverfügungen der Landkreise festgeschrieben sind. Die Landesverordnung geht aber in manchen Punkten nicht so weit wie das geplante Bundesgesetz.

Im Unterschied zur IfSG-Neuregelung gelten bislang noch keine landesweiten Ausgangsbeschränkungen. Auch was die Schulen betrifft, gibt es in Rheinland-Pfalz bisher keine Regelung, die den Präsenzunterricht ab einer bestimmten Inzidenzzahl zwingend einschränkt. Dies wird bisher auf regionaler Ebene im Einzelfall entschieden. Das wird sich nun ändern. Nach dem geplanten IfSG soll es eine Pflicht zum Wechsel in den Fernunterricht bei einer Inzidenz von über 165 geben.

"Bundesrecht bricht Landesrecht" – Artikel 31 des Grundgesetzes ist mit gerade mal drei Wörtern der kürzeste in unserer Verfassung. Die Aussage ist indes klar: Da, wo Bundes- und Landesrecht miteinander kollidieren, hat Vorrang, was der Bund beschlossen hat. Mit dieser Vorschrift wird klargestellt, dass der Bund das letzte Wort haben soll. Jedenfalls da, wo er die Befugnis hat, Gesetze zu erlassen.

Das bedeutet für den Kampf gegen Corona: Da wo die Corona-Verordnungen der Bundesländer hinter dem zurückbleiben, was der Bund ins IfSG schreibt, gilt das Bundesgesetz - und eben nicht die "weichere" Landesregelung. Dennoch bleibt den Ländern noch Spielraum für eigene Regeln. Im neuen Gesetz ist klar geregelt: "Weitergehende Schutzmaßnahmen auf Grundlage dieses Gesetzes bleiben unberührt." Das bedeutet: Schärfere Landesregelungen darf es in Rheinland-Pfalz durchaus geben.

Die aktuelle Landesverordnung in Rheinland-Pfalz gilt noch bis zum 25. April. Bis dahin könnte das neue Bundesgesetz schon in Kraft getreten sein. Die weitergehenden Bundesregeln würden dann in Rheinland-Pfalz gelten, wenn die Landesverordnung dahinter zurückbleibt. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) soll aber die Landesverordnung an die Neuregelungen im Bundesgesetz angepasst werden.