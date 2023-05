per Mail teilen

Die Schülerin Lina vom Gymnasium im Kannenbäckerland in der Stadt Höhr-Grenzhausen und Jan von der Technischen Universität Darmstadt haben ein Löschsystem für Akkus entwickelt. In wenigen Handgriffen ist es eine Feuerwehrleiter. Das fahrbare Löschsystem wird unter brennende Autos geschoben. Damit stehen sie beim Bundeswettbewerb von "Jugend forscht" im Finale. Die Entscheidung fällt am Sonntag.