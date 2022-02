Rund 100 Millionen Euro "Flutgeld" erstattet

In den vergangenen Monaten hat die Bundesbank Unmengen an Geld in Wäschetrocknern behandelt. nasse, verdreckte Scheine und angerostete Münzen aus den Flutgebieten im Ahrtal. Dieser Vorgang ist so außergewöhnlich, dass einer der Trockner sogar ins Haus der Geschichte in Bonn wandert. Den Betroffenen wurden inzwischen rund 100 Millionen Euro erstattet.