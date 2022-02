Bundesamt für Katastrophenschutz siehtr keine eigenen Fehler im Ahrtal

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat heute Vertreter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe befragt. Es ging um mögliche Fehler bei den Systemen des Katastrophenschutzes:

Die vom Bundesamt bereitgestellte Warninfrastruktur habe in der Flutnacht tadellos funktioniert, sagte der Präsident der Behörde, Schuster. Selbst Warnungen an die Bevölkerung herauszugeben, dafür sei das Bundesamt allerdings nicht zuständig, sagte Schuster. Die Warnungen erfolgten über Warnapps wie beispielsweise Nina und Katwarn. Dass eine der Apps in der Flutnacht keinen Alarm ausgelöst habe, liege nicht in den Händen der Behörde. Zuständig sei ein privates Unternehmen. Dieses spreche von einem technischen Fehler. Auf die Frage, ob der Landkreis Ahrweiler die vorhandenen Lagemeldungen nicht ernstgenommen habe, wollte sich Schuster nicht festlegen. Aus dem Kreis Ahrweiler habe seine Behörde jedenfalls keine Warnmeldungen erreicht. Allerdings sei der Landkreis dazu auch nicht verpflichtet. CB SWR Red Lapo