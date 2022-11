Bund und Länder einigen sich auf Entlastungspaket für Menschen und Unternehmen

Der Verkauf des Flughafens Hahn an die künftigen Betreiber - die Frankfurter Swift Conjoy GmbH - ist noch nicht unter Dach und Fach. Nun kritisiert ein ehemaliger Geschäftspartner im SWR die Manager des neuen Hahn-Betreibers. So hätten sie bei einem Luxus-Wohnprojekt in Frankfurt Kostensteigerungen und Bauverzögerungen mitverursacht. mehr...