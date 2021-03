Nach der neuen Bund-Länder-Schalte im Kanzleramt in Berlin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am späten Mittwochabend die Ergebnisse verkündet. So müssten bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen noch einmal schärfere Einschränkungen verhängt werden. Dies betrifft auch Regionen in Rheinland- Pfalz.