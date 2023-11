per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich nach dem Bund-Länder-Treffen zufrieden über die Beschlüsse zur Migrationspolitik gezeigt. Sie und die anderen Landeschefs hatten sich in der Nacht in Berlin mit Bundeskanzler Scholz auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt. Unter anderem zahlt der Bund den Ländern eine Pauschale pro Flüchtling - wenn auch nicht so viel, wie von den Ländern gefordert.