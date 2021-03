Vor dem Bund-Länder-Treffen am Nachmittag stehen die Zeichen auf Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Das wird in Beschlussvorlagen des Kanzleramts und der SPD-Länder gefordert.

Das Kanzleramt setzt wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April. Das geht laut der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters aus einem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde hervor. Zudem müsse die Anfang März beschlossene Notbremseregelung "konsequent umgesetzt" werden, heißt es darin.

Dabei geht es vor allem um Regionen, in denen die wöchentliche Inzidenz von 100 überschritten wird. Dort könnten regionale Ausgangsbeschränkungen angeordnet werden. Sie sollen bis 5 Uhr morgens gelten.

Auch wird ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen beziehungsweise gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 könnte es dem Entwurf zufolge eine Schließung von Schulen und Kitas geben.

SPD nennt kein konkretes Datum

Zuvor war bereits eine Beschlussvorlage der SPD-geführten Bundesländer bekannt geworden. Auch darin wird für eine Verlängerung des Lockdowns geworben, ein konkretes Datum wird allerdings nicht genannt.

SPD-Länder unterstützen Rheinland-Pfalz Modell

Die rheinland-pfälzischen Landesregierung hatte schon am Freitag ihr Rheinland-Pfalz-Modell vorgestellt. Es wird nun von den SPD-Ländern unterstützt, dass Regionen mit einer Corona-Inzidenz unter 100 Öffnungskonzepte erproben können. Solchen Regionen solle erlaubt werden "zeitlich befristete Modellprojekte" zu starten, um "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen", heißt es in der Beschlussvorlage.

Modellprojekte sollen Öffnungskonzepte testen

In den Modellprojekten solle untersucht werden, inwieweit eine Öffnung von verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens unter Corona-Bedingungen möglich ist. Zentrale Voraussetzungen dafür seien unter anderem: Nur wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, hat Zutritt. Kontakte werden IT-gestützt nachverfolgt.

Bund soll Kosten für nötige Coronatests übernehmen

Rheinland-Pfalz und andere SPD-geführte Länder fordern, dass der Bund die Kosten für solche Corona-Schnelltests übernimmt. Dafür müsse die Testverordnung geändert werden, heißt es in der Beschlussvorlage, damit die Schnelltests unter Aufsicht durchgeführt werden können.

Gaststätten dürfen draußen öffnen

In Rheinland-Pfalz wird ein Öffnungskonzept schon seit Montag erprobt. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen Cafés und Gaststätten in ihrem Außenbereich Gäste bedienen. Allerdings müssen die Besucher einen negativen Coronatest vorweisen und Hygieneregeln müssen beachtet werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, in den kommenden Wochen mit den Kommunen darüber zu beraten, wie Testungen und die Nachverfolgung von Kontakten im Infektionsfall organisiert werden.

Ausflüge über Ostern sollten laut Dreyer möglich sein

Über Ostern will Ministerpräsidentin Dreyer zumindest Ausflüge erlauben. Ziel der Öffnung sei es, eine Möglichkeit zu schaffen, "dass die Menschen in den anstehenden Osterferien bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen", so die Ministerpräsidentin. Die Osterferien beginnen in Rheinland-Pfalz am 27. März.

Weil die Beratungen von Bund und Ländern am Montag länger dauern könnten, wird Dreyer über die Ergebnisse erst am Dienstagmorgen berichten. Sie informiert zunächst den Ältestenrat des Landtags und dann die Öffentlichkeit.