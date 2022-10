Bund-Länder-Gespräch: Dreyer fordert "faire Lastenverteilung"

Vor dem Bund-Länder-Spitzengespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordern Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und andere Länderchefs eine faire Lastenverteilung.

"Meine Erwartung an die MPK am Dienstag ist ganz klar: eine konstruktive Diskussion um eine faire Lastenverteilung", erklärte Dreyer vorab. Sie bezog diese Forderung neben dem bereits beschlossenen dritten Entlastungspaket ausdrücklich auch auf die Finanzierung des 200 Milliarden Euro starken Abwehrschirms, den die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt hatte. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Pakets ist eine Gaspreisbremse.

Dreyer erinnerte daran, dass die 16 Regierungschefs der Länder die Bundesregierung zuvor dazu aufgefordert hatten, einen Energiepreisdeckel einzuführen, um die steigenden Energiekosten und die schwersten Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft abzumildern. Schon am nächsten Tag habe der Kanzler einen Gas- und Strompreisdeckel angekündigt. "Das ist ein ganz starkes Signal, dass in dieser sehr schwierigen Zeit für Deutschland mit Geschlossenheit zwischen Bund, Ländern und Kommunen viel erreicht werden kann", so Dreyer.

Lindner: Auch die Länder müssen ihren Beitrag leisten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Bundesländer vor den Beratungen aufgefordert, ihren Beitrag zur Krisenbewältigung zu tragen. "Man muss sich gegenseitig helfen. Aber es kann auch nicht sein, dass, wenn ich das in aller Höflichkeit so sagen darf, Länder einfach Koalitionsvorhaben umsetzen, Haushaltsüberschüsse erzielen - und der Bund ist in tiefen roten Zahlen und muss Krisenmanagement machen", sagte der FDP-Politiker am Dienstag im ZDF. Lindner führte aus, die Bürger erwarteten, dass alle staatlichen Ebenen helfen, "dass unser Land ohne großen Schaden durch diese Zeiten kommt."

Worum geht es bei den Beratungen im Kanzleramt?

Die Bundesregierung will Verbraucher und Unternehmen mit einem Maßnahmenpaket von bis zu 200 Milliarden Euro vor hohen Energiepreisen wegen des Ukraine-Kriegs schützen. Die Preise für Gas und Strom sollen gedeckelt werden. Für Firmen soll es Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen geben. Details sind aber noch offen.