Bund und Länder wollen stufenweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen

Mit dem Willen zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten die Ministerpräsidenten heute erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In einer Vorlage für die Video-Konferenz heißt es, bis zum 20. März sollten die Schutzmaßnahmen stufenweise wegfallen.

Der Vorlage zufolge sollen in einem ersten Schritt private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder mit mehr Menschen ermöglicht werden. Im Einzelhandel soll die 2G-Regel bundesweit fallen, die Pflicht zum Masken tragen aber bestehen bleiben.

Rheinland-Pfalz schafft 2G im Einzelhandel am Freitag ab

Rheinland-Pfalz schafft bereits an diesem Freitag die 2G-Zugangsregel für den Einzelhandel ab. Auch Ungeimpfte können dann wieder dort einkaufen. Über weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen berichtet Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Anschluss an die Bund-Länder-Schalte voraussichtlich um 17.30 Uhr. Der SWR wird im Livestream über die Pressekonferenz berichten.

Für Clubs und Diskotheken würde dann die 2G-Plus-Regel gelten. Das heißt: Zutritt für Geimpfte und Genesene plus aktuellem Test. Dieser würde für Geboosterte entfallen. Ähnliches könnte auch für Großveranstaltungen beschlossen werden. Welche Höchstgrenzen dafür gelten sollen, ist noch unklar.

Der nordhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet von der Konferenz außerdem Antworten der Bundesregierung zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen für Ungeimpfte bei einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal. Diese soll laut Bundesgesetz ab 15. März greifen.

Rheinland-Pfalz hat bereits ein Bußgeld von 500 Euro beschlossen, wenn Mitarbeitende in diesen Einrichtungen sich nicht impfen lassen. Zudem könnte ihnen der Zugang zu ihrem Arbeitsplatz verwehrt werden.

Dreyer rechnet mit weiteren Öffnungsschritten

Dreyer rechnet damit, dass nach der Bund-Länder-Schalte die 2G-Regelung im Einzelhandel auch bundesweit fällt. Vom 4. März an werde es dann weitere Öffnungsschritte geben, sagte sie. "Wir werden sehr schnell im März zu sehr viel Normalität zurückkehren können", sagte Dreyer nach einer Sitzung ihres Kabinetts am Dienstag in Mainz. Vorbehaltlich des Beschlusses von Bund und Ländern werde vom 4. März an in der Gastronomie 3G (geimpft, genesen und getestet) gelten. Weitere Öffnungsschritte zu diesem Datum beträfen die Großveranstaltungen. Im Gespräch zwischen Bund und Ländern seien außen 25.000 Zuschauer oder 52 Prozent im Stadion und innen 4.000 Teilnehmer oder 40 Prozent der Plätze.

Auch Mediziner für stufenweise Lockerungen

Neben mehreren Ministerpräsidenten hat sich im Vorfeld der Konferenz auch die Ärzteschaft bereits positiv über stufenweise Lockerungen der Corona-Auflagen geäußert. Das Robert Koch-Institut hatte zuletzt mehrere Tage infolge rückläufige Neuinfektionsraten gemeldet.