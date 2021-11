Beratungen über konkrete Corona-Maßnahmen

Angesichts rasant steigender Infektionszahlen sollen konkrete Corona-Maßnahmen her - zunächst berät der Bundestag, dann Bund und Länder. Über Ergebnisse informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Abend.

Im Kampf gegen die mittlerweile vierte Corona-Welle in Deutschland müssen sich Millionen Bürger auf neue Alltagsauflagen einstellen. Der Bundestag soll heute Gesetzespläne der voraussichtlichen Regierungspartner SPD, FDP und Grüne beschließen, die unter anderem generelle Testvorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen, Bahnen und Pflegeheimen vorsehen.

Im Anschluss folgt eine Krisenrunde der Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Blick steht dabei eine einheitliche Linie etwa bei Zugangsregeln, Alarmschwellen der Klinikbelastung und mehr Impfungen.

Pressekonferenz von Malu Dreyer ab 18 Uhr im Livestream Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde zu konkreten Corona-Maßnahmen informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ab 18:00 Uhr in einer Pressekonferenz, die hier von SWR Aktuell im Livestream übertragen wird.

Kanzlerin Merkel verlangte wegen steil steigender Infektionszahlen dringende Klärungen. Die gegenwärtige Pandemielage sei "dramatisch", sagte sie am Mittwoch. Die Bund-Länder-Runde sei überfällig.

"Die Lage ist dramatisch"

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte von den Beratungen auch einen "Weckruf, um ein pandemiemüdes Deutschland wieder ein Stück wachzurütteln".

Die Gesundheitsämter meldeten bundesweit einen neuen Höchstwert von 52.826 Ansteckungen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) war die Inzidenz am Mittwoch mit 319,5 ebenfalls so hoch wie nie.

RLP will Klarheit nach dem Treffen

Auch in Rheinland-Pfalz steigen die Inzidenz-Zahlen, liegen aber mit 188,7 noch unter dem Bundesschnitt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung erwartet sich im Kampf gegen das Coronavirus von der Bund-Länder-Runde mehr Klarheit. Die Landesregierung hatte für Rheinland-Pfalz bereits strengere Regeln ab der kommenden Woche angekündigt: 3 G am Arbeitsplatz oder eine Homeoffice-Pflicht - diese Dinge könne nur der Bund regeln, heißt es in Mainz.

Strengere Regeln für Ungeimpfte

Ministerpräsidentin Dreyer will sich bei dem Treffen für strengere Regeln für Ungeimpfte einsetzen und für mehr Test- und Impfangebote. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde sollen in die neue rheinland-pfälzische Corona-Verordnung einfließen. Diese soll ab Montag gelten. Bereits klar ist, dass in Rheinland-Pfalz dann Warnstufe 2 gilt - mit mehr Einschränkungen für Ungeimpfte und häufigeren Tests an den Schulen.