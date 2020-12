Was bleibt in der Weihnachtszeit erlaubt, welche Regeln gelten für Geschäfte und Schulen? Bund und Länder werden heute wohl einen sogenannten harten Lockdown beschließen.

Die Länderchefs wollen ab 10 Uhr mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über schärfere Corona-Regeln beraten. In einem Beschlussentwurf, den das Bundeskanzleramt laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) vor dem Gespräch an die Länder schickte, schlägt der Bund vor, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf ab Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar zu schließen. Nach dpa-Informationen ist der Entwurf nach Beratungen vom Samstag mit einzelnen Ländern abgestimmt.

Vorschlag: Präsenzpflicht in Schulen aussetzen

Für den gleichen Zeitraum empfiehlt der Entwurf deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. "Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt."

Im Anschluss an die Videokonferenz der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) über die Ergebnisse und mögliche Auswirkungen für Rheinland-Pfalz informieren. Der SWR überträgt die Pressekonferenz hier und auf Facebook live heute ab circa 13 Uhr.

In Kindertagesstätten solle analog verfahren werden. Für Eltern sollten nach diesen Vorstellungen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.

Lockerungen an Weihnachten regional unterschiedlich

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Papier vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen "Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis" zulassen können. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet.

Die Bundesländer konnten auf Basis der bisher geltenden Regelungen selbstständig über härtere Maßnahmen entscheiden. Fast alle haben es bereits getan oder angekündigt: So soll beispielsweise in Berlin und Thüringen gar nicht gelockert werden, in Baden-Württemberg und Sachsen nur vom 23. bis zum 27.12., in Bayern vom 26. bis zum 27. Dezember In Nordrhein-Westfalen und Bremen werden Weihnachtsfeiern voraussichtlich nur mit maximal fünf Personen aus bis zu zwei Hausständen erlaubt sein.

Einige Länder haben bereits weitreichende Beschränkungen erlassen. In Sachsen zum Beispiel soll am Montag ein Lockdown beginnen. In Baden-Württemberg gilt seit Samstag eine Ausgangsbeschränkung.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet härtere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Die Zahlen bei Neuinfektionen und Toten seien zu hoch, sagte sie am Freitag in einer Pressekonferenz. So solle der Einzelhandel schließen. Ausgenommen hiervon seien Lebensmittelläden. Dreyer drängt auf eine einheitliche Linie aller Länder.

Bundesweit gleiche Regelung wird angestrebt

Die gesamte Regierungskoalition in Rheinland-Pfalz sei sich einig, dass ein Shutdown mit weitergehenden Maßnahmen als den aktuell geltenden bundesweit getragen werden müsse - lediglich ein Zeitpunkt stehe noch nicht fest.

Für einen Konsens aller Länder sprach sich nicht nur Dreyer aus, sondern etwa auch der Ministerpräsident des Nachbarbundeslands Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU). Unter anderem sollten die für die Feiertage geplanten Lockerungen bei den Kontakten zurückgenommen werden, Geschäfte außer denen für den täglichen Bedarf bis zum 10. Januar schließen.