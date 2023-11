Bürgerversammlung zur Situation mit Flüchtlingen in Kusel

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Kusel sorgt immer wieder für Diskussionen. Viele Menschen sagen, dass sie sich im Ort nicht mehr sicher fühlen. In der Spitze waren in Kusel bis zu eintausend Geflüchtete untergebracht. Am Montagabend gab es eine Bürgerversammlung - und die Gelegenheit, sich mit Landesregierung, Kommunalpolitik und Polizei auszutauschen.