Seit 30 Jahren können Obdachlose in Trier im Benedikt-Labre-Haus übernachten. Das Haus ist fast immer ausgebucht, und im Winter werden zusätzliche Matratzen in die Teestube oder Flure gelegt, damit niemand abgewiesen werden muss. SWR-Reporter Ansgar Zender hat einen Einblick bekommen, wer dort wohnt und was die Männer zuvor erlebt haben.