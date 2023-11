Viele Bürgermeister in RLP sind frustriert und wollen aufhören

Eigentlich sollte der Job ja Spaß machen: mitgestalten in der eigenen Gemeinde, Dinge auf den Weg bringen, vor Ort Projekte umsetzen. Aber viele ehrenamtliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Rheinland-Pfalz wollen aufhören und bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten. Das zeigt eine SWR- Umfrage. Der am häufigsten genannte Grund: die Gemeindefinanzen. Wie der Mangel an Geld die Ehrenamtlichen ausbremst - ein Beispiel aus Göllheim.