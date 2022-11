Bürgergeld - wann kommt es, wer bekommt es?

"Meilenstein" oder "soziale Hängematte" - der Streit ums Bürgergeld schwelt seit Monaten. Die Pläne der Ampel in Berlin können noch scheitern. Was ist das Bürgergeld und warum ist es so umstritten?

Der Bundestag hat am Donnerstag in Berlin mit der Mehrheit der Ampel-Koalition für die Einführung des Bürgergelds gestimmt - nach einer heftigen Debatte. Die unionsgeführten Länder fordern Änderungen und wollen die Pläne im Bundesrat noch aufhalten. Damit wäre der Vermittlungsausschuss gefragt - und ob das Gesetz dann zum 1. Januar 2023 kommt, ist unklar.



Vereinfacht gesagt soll das Bürgergeld ab dem 1. Januar 2023 Hartz IV ablösen. Es ist laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Es stellt sicher, dass sie ihren Lebensbedarf (Existenzminimum) bestreiten können. Ziel ist, dass sich Betroffene stärker auf Weiterbildung und die Arbeitssuche konzentrieren können. Sie sollen dafür vom Jobcenter weniger unter Druck gesetzt werden.

Wer bisher schon Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld hatte, wird künftig einen Anspruch auf Bürgergeld haben. Das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld werden abgeschafft. Bürgergeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag muss bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Das ist in aller Regel die Kommune, also die Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung.

Der Regelsatz beträgt für Alleinstehende 502 Euro monatlich. Das entspricht einer Erhöhung des bisherigen Hartz-IV-Satzes um 53 Euro. Außerdem gelten folgende Regelsätze:

451 Euro für eheliche oder nicht eheliche Partner einer Lebensgemeinschaft

420 Euro für Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren

348 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren

318 Euro für Kinder bis einschließlich 5 Jahren

In den ersten zwei Jahren des Bezugs von Bürgergeld sollen Leistungsempfänger und -empfängerinnen in jedem Fall in ihren Wohnungen wohnen bleiben dürfen. Die Wohnungskosten (Kosten der Unterkunft) werden also in den ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs nicht danach beurteilt, ob sie angemessen sind.

Vermögen von bis zu 60.000 Euro wird geschont und nicht auf den Anspruch auf Bürgergeld angerechnet, aber auch dies nur in den ersten beiden Jahren des Leistungsbezugs.

Hartz-IV-Empfänger wurden in der Vergangenheit mit Sanktionen belegt, wenn sie sich beispielsweise nicht an Vereinbarungen mit dem Jobcenter hielten. Eine der wichtigsten neuen Regeln im Bereich der Sanktionen ist nun eine sechsmonatige Vertrauenszeit, in der eine Verringerung von Leistungen ausgeschlossen ist.

Ganz abgeschafft werden die Sanktionen durch die Einführung des Bürgergeldes aber nicht. Die Ampelkoalition berücksichtigt allerdings ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2019. Die Karlsruher Richter hatten damals Leistungskürzungen von 60 oder gar 100 Prozent für verfassungswidrig erklärt.

Leistungsminderungen wegen wiederholter Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse sollen künftig höchstens 30 Prozent des maßgebenden monatlichen Regelbedarfs betragen. Kosten der Unterkunft und Heizung werden nicht gemindert.

Um die Reform einzuführen, ist die Ampel im Bundesrat auf Stimmen aus den Unionsländern angewiesen. Es handelt sich um ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Es würde scheitern, wenn es die unionsgeführten Bundesländer ablehnen. Dann könnte die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen. Das wäre erstmals in dieser Legislaturperiode der Fall. Die Länderkammer tritt in einer Sondersitzung am 14. November wieder zusammen. Thema ist eigentlich der erste Schritt der sogenannten Gaspreisbremse. Die nächste turnusmäßige Sitzung ist am 25. November.

Grundsätzlich ist die Union durchaus für eine Anhebung der Regelsätze. Die Knackpunkte für die Union lauten: Schonvermögen, Vertrauenszeit und Wohnungsgröße.

Das sind die Knackpunkte beim Bürgergeld

Das Schonvermögen ist CDU/CSU ebenso ein Dorn im Auge wie die sechsmonatige Vertrauenszeit, in der Betroffenen nur eingeschränkt Leistungskürzungen drohen. Dies sei ein falscher Anreiz - Stichwort "soziale Hängematte". Ihre Zustimmung zum Bürgergeld im Bundesrat macht die Union von Änderungen beim Schonvermögen und den Sanktionsmöglichkeiten von Empfängern der Grundsicherung abhängig.

Die Landes-SPD steht, kaum verwunderlich, hinter den Plänen der Ampel in Berlin. Für Sozialminister Alexander Schweitzer ist das Bürgergeld ein "Meilenstein in der Sozialpolitik". Gerade in Zeiten großer Unsicherheiten sei es richtig, "dass Menschen, die in Not geraten, verlässlich abgesichert werden und ihnen zugleich geholfen wird, ihre Situation zu verändern".

Scharfe Kritik an der angekündigten Blockade der Union übte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Für die CDU Rheinland-Pfalz fasst der Bundestagsabgeordnete Johannes Steininger die Kritik so zusammen: Die Bundesregierung schaffe keine Anreize, eine Arbeit aufzunehmen sondern mache genau das Gegenteil, indem sie das Prinzip des "Forderns und Förderns" stark aushöhle, so Steininger. "Das Bürgergeld fördert nicht, es verwaltet bloß.“ Viele würden sich künftig fragen, ob es überhaupt noch lohne, arbeiten zu gehen oder eine neue Arbeit zu suchen.

Auch die Freien Wähler Rheinland-Pfalz sehen den Gesetzentwurf der Bundesregierung kritisch. Die Bürgergeld-Pläne seien nicht durchdacht, mit heißer Nadel gestrickt und könnten "der Solidargemeinschaft noch schmerzhaft auf die Füße fallen". Das Bürgergeld habe mehr Ähnlichkeit mit einem bedingungslosen Grundeinkommen als mit einer sozialen Absicherung.

Die AfD lehnt die Bürgergeld-Pläne grundsätzlich ab. Die Bundestagsfraktion wollte am Donnerstag einen eigenen Antrag für eine Arbeitspflicht für Langzeitarbeitslose einbringen. Wer erwerbsfähig ist und länger als sechs Monate Grundsicherung bezieht, sollte nach Vorstellung der AfD zu einer "Bürgerarbeit" verpflichtet werden können.

Für Sozialverbände gehen die Pläne der Bundesregierung in die richtige Richtung - aber angesichts explodierender Preise und steigender Inflation nicht weit genug. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert beispielsweise kritisiert das Bürgergeld als unzureichend. Der Duktus des neuen Bürgergeldes sei aber immerhin respektvoller als die derzeitigen Hartz IV-Regeln, weil es für Arbeitslose weniger Sanktionen geben soll, wenn sie nicht mit dem Jobcenter kooperieren. Er verstehe nicht, warum arbeitslose Menschen stigmatisiert würden - die meisten arbeitslosen Menschen, die er in seiner Praxis berate, wollten arbeiten, so Trabert.

Arbeit lohne sich nicht mehr, so die Hauptkritik der Opposition am Bürgergeld. Leistungsbezieher würden am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben als Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten. Bei dieser Rechnung bleibt aber oft unberücksichtigt, dass Bezieher von niedrigen Löhnen meist auch Anspruch auf weitere Leistungen haben - wie etwa Wohngeld, Kinderzuschläge, Unterhaltsleistungen oder Freibeträge. Zudem soll ab Januar 2023 etwa das Wohngeld nach Plänen der Ampelkoalition erhöht und die Empfängergruppe um 1,4 Millionen Menschen erweitert werden.