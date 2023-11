Speyer: Petition gegen Containerdorf für Flüchtlinge

Wie in vielen Kommunen herrscht auch in Speyer eine Not an freien Wohnungen für Geflüchtete. Die Stadt plant daher, ein Containerdorf zu errichten. Doch Anwohner lehnen das Vorhaben ab, auch weil eine Unterkunft in dieser Form nicht menschenwürdig sei. Am Montag übergab die Anwohner-Initiative eine Petition an die Oberbürgermeisterin der Stadt.