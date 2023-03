Bürgerbeauftragte stellt Jahresbericht 2022 vor

IIn den 90er wohnte Chaka Khan in Mannheim und war auf der Suche nach einer neuen Band. Über einen Kontakt stieß sie auf die nur regional bekannte Band "Zebra", schaut auf einer Probe vorbei – und war sofort begeistert. So wurde aus "Zebra"über Nacht zu ihrer Band. Damals am Schlagzeug Söhne Mannheims-Drummer Ralf Gustke, der Chaka Khan durch seine gemeinsame Arbeit und auch privat gut kennenlernte.