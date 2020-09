Die von der AfD ausgeschlossene Landtagsabgeordnete Gabriele Bublies-Leifert ist in die Partei Die Föderalen eingetreten. Das schrieb die Abgeordnete am Dienstag in einer Mitteilung. Zugleich kündigte sie an, dass die Partei bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 14. März kommenden Jahres antreten wolle. Bublies-Leifert trat im August vergangenen Jahres aus der AfD-Landtagsfraktion aus. Zuvor hatte sie Fraktionschef Uwe Junge zum Rücktritt aufgefordert. Anfang dieses Monats wurde die fraktionslose Abgeordnete aus der AfD ausgeschlossen, weil sie laut Partei die "satzungsgemäß verpflichtenden Mandatsträgerabgaben" nicht gezahlt hat.