Kommentar: "Am Ende dieses Wahltags so ratlos wie vorher"

Deutschland steht eine zähe Phase mit Koalitionsverhandlungen bevor, meint Michael Ellermann, Redaktionsleiter SWR Aktuell RP Fernsehen in seinem Kommentar. Alle Zeichen in Deutschland hätten auf Wechsel gestanden und passiert sei nichts. Die Sondierungen und Verhandlungen werden viel Zeit in Anspruch nehmen: "Die Positionen liegen weit auseinander, sodass sie mehr Sprengkraft haben als verbindenden Kitt beim gemeinsamen Regieren."