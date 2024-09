Auch in Brandenburg wird das Bündnis Sahra Wagenknecht wohl in den Landtag einziehen. In Rheinland-Pfalz ist die Partei noch nicht so weit. Am Sonntag hat das BSW einen Landesverband gegründet. Es ist bundesweit bereits der Zehnte. Die Partei hat nach Einschätzung von Experten Chancen, im nächsten Landtag von Rheinland-Pfalz dabei zu sein.