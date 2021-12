Brückenpreis an sieben ehrenamtliche Initiativen vergeben

Mit dem Brückenpreis hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Engagement von sieben ehrenamtlichen Initiativen in Rheinland-Pfalz gewürdigt.

"Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken". Schon der Name des Brückenpreises in Rheinland-Pfalz zeigt wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement im Land ist.

Preisträger sind



"Diese Auszeichnung liegt mir besonders am Herzen. Sie stellt die Menschen in den Vordergrund, die mit ihrem Engagement zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen“, sagte Ministerpräsidentin Dreyer. Nicht erst bei der Hochwasserkatastrophe hat sich gezeigt wie wichtig und lebensrettend ehrenamtliches Engagement ist. Sich für andere einzusetzen, ohne bezahlt zu werden, nur zum Wohl bestimmter Gruppen, ist ein wichtiger Kitt in der Gesellschaft.

Fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz ist ehrenamtlich aktiv. In Sportvereinen, bei der Feuerwehr, in Naturschutzverbänden oder etwa der Nachbarschaftshilfe. In vielen Bereichen wäre ohne die freiwilligen Helferinnen und Helfer vieles nicht möglich.

Und so wurde auch der Brückenpreis in sieben Kategorien vergeben. Neu dabei war in diesem Jahr die Kategorie "Digitales Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt". Diese Auszeichnung ging an das Online-Tandem-Projekt des Malteserhilfsdienstes in Ludwigshafen. Die Preisträger erhalten eine symbolische Brücke und jeweils 1.000 Euro als Unterstützung für ihr Engagement.