Sieben ehrenamtliche Initiativen sind am Samstag von der Landesregierung mit dem "Brückenpreis" für soziales Engagement ausgezeichnet worden.

"Wir erleben gerade in diesem schwierigen Corona-Jahr, wie gut es ist, dass wir in einer solidarischen Gesellschaft leben, in der die Menschen zusammenhalten", erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Verleihung der Auszeichnung, die wegen der Corona-Beschränkungen nur als Videokonferenz stattfinden konnte.

Der "Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz für Integration durch bürgerschaftliches Engagement" - so der offizielle Titel - wurde in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen und ist mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Alle Preisträger erhalten auch ein symbolisches Brückenmodell.

Folgende Initiativen wurden ausgezeichnet:

Auf der Seite der Landesregierung zum Brückenpreis werden alle sieben Initiativen in kurzen Videos vorgestellt.