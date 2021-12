Den Nachbarn helfen - gerade in der Corona-Zeit ist das wichtiger denn je. Der Brückenpreis würdigt dieses ehrenamtliche Engagement, ebenso wie andere Projekte oder Vereine, die das Miteinander von Menschen fördern und gegen soziale Benachteiligung kämpfen. Der Preis wurde am Samstag in Mainz verliehen - unter anderem an die Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd.