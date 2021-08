"Wir setzen alles daran, dass zum Schulstart in zwei Wochen die Schülerinnen und Schüler in ihren gewohnten Klassenverbänden mit ihren Lehrkräften zur Schule gehen können." Das sagte die Staatssekretärin für Bildung, Bettina Brück (SPD), zwei Wochen vor dem Schulstart in Rheinland-Pfalz. Viele Schulen im Ahrtal wurden durch das Hochwasser so zerstört, dass dort kein Unterricht mehr möglich sein wird.