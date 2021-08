Die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 26. September 2021 gehen den Wahlberechtigten in den nächsten Tag zu. Wie Landeswahlleiter Marcel Hürter mitteilt, muss die Zustellung bis spätestens 5. September 2021 erfolgt sein. "Wer sie bis dahin nicht erhalten hat, sollte sich dringend bei seiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung melden", so Hürter. Unabhängig davon können die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl bereits jetzt formlos beantragt werden. Dies kann online erfolgen, etwa über das auf den Homepages der meisten Gemeindeverwaltungen angebotene Verfahren OLIWA (Onlinewahlscheinantrag). Außerdem können die Anträge per Post, per E-Mail oder persönlich mündlich bei der Gemeindeverwaltung erfolgen; telefonische Beantragung ist nicht möglich.