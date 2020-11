per Mail teilen

Wahlen sind in einer Pandemie eine besondere Herausforderung - nicht zuletzt für den Landeswahlleiter. Der sorgt schon jetzt dafür, dass die kommende Landtagswahl im Extremfall auch zu 100 Prozent als Briefwahl möglich sein wird.

Falls die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz zu sehr steige, könne die Landtagswahl am 14. März 2021 notfalls auch ausschließlich als Briefwahl organisiert werden, teilte Landeswahlleiter Marcel Hürter in Bad Ems mit. Derzeit lasse man vorsorglich 3,2 Millionen Briefwahlumschläge drucken. Damit sei im Extremfall ein 100-prozentiger Briefwahlbedarf abgedeckt.

Und auch an Ressourcen-Schonung ist gedacht: Sollte normal gewählt werden, könne man die überzähligen Umschläge für die Bundestagswahl im September nutzen, so Hürter.

Tausende Briefumschläge als Reserve

Rheinland-Pfalz hat fast 4,1 Millionen Einwohner, von denen 3,1 Millionen wahlberechtigt sind. 100.000 Briefwahlumschläge sind somit eine Reserve für etwaige Pannen.

Auch ohne einen Extremfall rechnet Hürter nach eigenen Worten angesichts des hochansteckenden Coronavirus mit "einem deutlichen Anstieg" des Anteils der Briefwähler im Vergleich zur Landtagswahl 2016. Damals erreichte diese Quote schon 30,6 Prozent.

Briefwahl könnte auch vorgeschrieben werden

Möglich ist auch, dass in einzelnen Wahlkreisen oder Stimmbezirken mit hohen Infektionszahlen eine Briefwahl vorgeschrieben wird. Ein entsprechendes Gesetz bereiten die Regierungsfraktionen vor.

Um die Wahl generell nicht zu gefährden hat der Landeswahlleiter den Kommunen geraten, rechtzeitig einen Pool mit Ersatzwahlhelfern und Vorständen zu bilden.

"Verhüllungsverbot" trotz Maskenpflicht

In den Wahllokalen selbst sei für einen ausreichenden Mindestabstand gesorgt, so Hürter. Im Gebäude des Wahlraums gelte grundsätzlich die Maskenpflicht. Wahlhelfer und Wähler unterliegen allerdings laut Landeswahlgesetz einem "Verhüllungsverbot" - zur Feststellung ihrer Identität . Das heißt: Wähler müssen ihre Masken am Tisch des Wahlvorstands kurzzeitig vom Gesicht nehmen. Der Wahlvorstand im Wahllokal soll unmaskiert mit Gesichtsvisieren hinter Plexiglasscheiben sitzen.