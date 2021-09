Großes Interesse an Briefwahl in Rheinland-Pfalz

Rund eine Woche vor der Bundestagswahl zeichnet sich in Rheinland-Pfalz ein großes Interesse an der Briefwahl ab. So haben in Trier nach Angaben der Stadt etwa 42 Prozent der rund 79.000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. In Mainz sind es nach Angaben eines Sprechers der Stadt sogar 53 Prozent, die sich für Briefwahl entschieden haben. Auch in Koblenz haben mehr Menschen Briefwahl beantragt als noch vor Corona-Zeiten. In Ludwigshafen sind von den 100.000 Wahlberechtigten 37.000 Briefwähler verzeichnet. Bei der vergangenen Bundestagswahl hatten 40 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben.