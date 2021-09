1,5 Mio. Rheinland-Pfälzer stellen Briefwahlantrag

Von den rund drei Millionen Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz hat fast die Hälfte Briefwahl für die Bundestagswahl am Sonntag beantragt (Stand: 23.9.). Das habe eine Befragung bei allen rheinland-pfälzischen Kommunen ergeben, so Landeswahlleiter Marcel Hürter. Verglichen mit der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren sei die Zahl der Wahlberechtigten, die einen sogenannten Wahlschein für die Briefwahl beantragt haben, deutlich gestiegen. Damals seien es bis zum Donnerstag vor der Wahl rund 28 Prozent gewesen. Gehe man von einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent aus, läge der Anteil der Briefwähler dieses Mal bei rund 65 Prozent – fast doppelt so hoch wie bei der letzten Bundestagswahl. 2017 waren knapp 35 Prozent aller Stimmen in Rheinland-Pfalz per Briefwahl abgegeben worden. Bei der Landtagswahl im März 2021 waren es 66 Prozent.