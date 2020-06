Nach den Sommerferien soll es für alle Schüler in Rheinland-Pfalz wieder einen geregelten Unterricht geben. Das hat das Bildungsministerium in einem Schreiben an die Schulen angekündigt.

Das gelte unabhängig davon, ob der Unterricht in der Schule oder im Wechsel zwischen Präsenz- und digitalem Unterricht abgehalten werde, heißt es in dem Schreiben vom Donnerstag. So gelte ab Mitte August wieder die reguläre Stundentafel. Auch der Ganztagsunterricht werde wieder in der üblichen Form abgehalten. Sollte Präsenzunterricht nicht möglich sein, muss es für den Fernunterricht - laut Schreiben - verbindliche Stunden- und Wochenpläne geben.

Vorrangiges Ziel sei dabei, zumindest im ersten Schulhalbjahr, "alle Schülerinnen und Schüler möglichst schnell zu einem Lernstand zu führen, auf dessen Grundlage ein reguläres Weiterlernen und Kompetenzaufbau entsprechend den geltenden Lehr- und Rahmenplänen möglich ist".

Notbetreuung wird eingeschränkt

Die Notbetreuung müssen die Schulen nur noch in dem zeitlichen Rahmen anbieten, "in dem die betreffenden Schülerinnen und Schüler regulären Unterricht hätten". Bei geringer Nachfrage an einer Schule sei zudem zu prüfen, ob die Betroffenen in den Präsenzunterricht eingegliedert werden oder an der Notbetreuung einer benachbarten Schule teilnehmen können. Außerdem soll für die Betreuung anstelle der Lehrkräfte "möglichst anderes pädagogisches Personal eingesetzt werden".

Zunächst weiter keine Klassenfahrten und Schulfeste

Auch im neuen Schuljahr sollen zunächst noch keine Klassenfahrten stattfinden - zumindest bis zu den Herbstferien. "Uns ist bewusst, dass Schulfahrten und Schülerbegegnungen eine wichtige Komponente des Schullebens darstellen", heißt es in dem Schreiben. Solche Veranstaltungen seien jedoch mit den derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln nur schwer umsetzbar.

Auch andere Großveranstaltungen wie Schulfeste und Theateraufführungen sollten zumindest im ersten Halbjahr vermieden werden.

Lehrer müssen Atteste vorlegen

Wenn das Infektionsgeschehen sich nicht negativ entwickele, "führt im kommenden Schuljahr ein bestimmtes Lebensalter allein ohne Hinzutreten einer risikoerhöhenden Grunderkrankung nicht dazu, dass eine Lehrkraft nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden kann". Lehrer im Alter von mehr als 60 Jahren, die nicht zu einer Risikogruppe gehören, brauchen also künftig ein ärztliches Attest, wenn sie nicht im Präsenzunterreicht eingesetzt werden möchten.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte am Mittwoch dafür geworben, die Abstandsregeln in den Schulen aufzuheben. Der Abstand von 1,5 Meter im Schulbetrieb sei auf Dauer nicht darstellbar, sagte Hubig. Es sei wichtig, dass die Schüler wieder im Klassenverband in die Schule gehen könnten.