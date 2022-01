In Mainz und einigen anderen Städten in Rheinland-Pfalz sind sogenannte "Impflotsen" im Einsatz, die vor allem in Corona-Hotspots Menschen motivieren sollen, sich impfen zu lassen. Der Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, hat sich heute in Mainz über den Impffortschritt in Rheinland-Pfalz und das Projekt informiert.