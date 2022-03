Ausbau mit Glasfaseranschlüssen soll intensiviert werden

Die Landesregierung und das Unternehmen Deutsche Glasfaser wollen den Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz weiter voranbringen. Dazu wurde am Mittwoch eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Deutsche Glasfaser versorgt derzeit etwa 30.000 Haushalte in Rheinland-Pfalz mit Glasfaseranschlüssen bis ins Gebäude. Bis Ende 2023 sollen weitere 120.000 hinzukommen, und bis zum Jahr 2030 plant das Unternehmen den eigenwirtschaftlichen Ausbau von 700.000 Haushalten. "Mitte 2021 konnten bereits 94,7 Prozent der Haushalte auf Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zugreifen. 57,3 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz verfügten sogar schon über Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde. Das sind bereits gute Zahlen, aber wir wollen noch besser werden und werden besser", sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD). Das verdeutliche auch die jetzige Vereinbarung.