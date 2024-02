Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:54 Uhr Klage gegen BioNTech abgewiesen Das Urteil ist gefallen! Im Prozess um einen mutmaßlichen Corona-Impfschaden hat das Landgericht Frankenthal die Klage einer Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis abgewiesen. Die Frau hatte von dem Pharmakonzern BioNTech unter anderem mindestens 200.000 Euro Schmerzensgeld gefordert, weil es bei ihr im engen zeitlichen Zusammenhang mit ihrer zweiten Corona-Schutz-Impfung zu einer beidseitigen Lungenarterienembolie gekommen war. Nach Auffassung der Kammer hat die erkrankte Frau nicht beweisen können, dass die Impfung für die erlittene Lungenembolie ursächlich gewesen war. Aber auch unabhängig davon sei eine Haftung des Impfstoffherstellers ausgeschlossen. Eine Haftung nach dem Arzneimittelgesetz setze nämlich voraus, dass das Arzneimittel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen hat, die über ein vertretbares Maß hinausgehen.

9:40 Uhr Ein Blick in die Geschichtsbücher: Was passierte am 20. Februar...🕰️ Vergangene Woche starb der bekannteste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Alexej Nawalny, unter bisher ungeklärten Umständen. Und damit beginnt unser Blick in die Geschichtsbücher: 2021: Alexej Nawalny scheitert vor einem Moskauer Gericht mit seiner Berufung gegen eine Verurteilung zu langer Haft in einem Straflager. 1974: Der Bundestag ratifiziert den Atomwaffensperrvertrag und damit den Verzicht der Bundesrepublik auf den Erwerb von Atomwaffen. 1967: Die DDR führt eine eigene Staatsbürgerschaft ein. Der eigenen Verfassung von 1949 zum Trotz: Denn die sah eigentlich vor, dass es nur "eine deutsche Staatsangehörigkeit" gebe. Die Bundesrepublik erkannte die DDR- Staatsbürgerschaft nie an.

Tierheime der Region Trier gegen Online-Tierhandel Tierheime der Region Trier schließen sich der Forderung des Deutschen Tierschutzbundes an: Schluss mit dem Online-Handel von Tieren. Hunde und Katzen werden per Mausklick gekauft, ohne dass die Halter sich vorher angemessen über die Fellnasen informieren. Die Tiere würden einfach an Raststätten, Bahnhöfen oder Parkplätzen übergeben oder gar ausgesetzt, wenn neuen Besitzer feststellen, dass der süße Vierbeiner doch mehr Arbeit macht als gedacht.

9:27 Uhr Fußballlegende Andreas Brehme ist tot Der Fußballspieler Andreas Brehme ist tot. Unvergesslich bleibt sein Elfmeter-Schuss, der Deutschland im Finale 1990 gegen Argentinien zum Weltmeister machte. Der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern und Trainer verstarb in der Nacht auf Dienstag, wie seine Lebensgefährtin bestätigt. Er wurde 63 Jahre alt. Andreas Brehme mit dem WM-Pokal 1990 picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

9:10 Uhr Familienverband kritisiert Koblenzer Anwohnerparkgebühren Seit dem Wochenende ist es ein heiß diskutiertes Thema: Die erhöhten Anwohnerparkgebühren der Stadt Koblenz, die ab März greifen sollen. Zukünftig zahlt derjenige mehr, der ein größeres Auto hat. Auf Social Media hat es euch beschäftigt, gestern hatten wir es im Ticker und heute kritisiert der Deutsche Familienverband diese kommende Regelung. Warum? Das sagt der Bundesgeschäftsführer Sebastian Heimann.

9:00 Uhr Zwei Bahnstrecken im März für Sanierungsarbeiten gesperrt Pendlerinnen und Pendler brauchen jetzt starke Nerven: Die Deutsche Bahn sperrt im März zwei wichtige Strecken in Rheinland-Pfalz. Die vielbefahrene Strecke zwischen Mainz und Ludwigshafen soll ab Montag, 11. März bis Sonntag, 24. März für Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Für diejenigen, die auf der Strecke von Mainz bis Alsheim (Kreis Alzey-Worms) fahren, gibt es gute Nachrichten: Die S6 wird trotz der Bauarbeiten weitgehend planmäßig fahren. Außerdem ist auch die Alsenztalbahn betroffen. Die Strecke zwischen Kaiserslautern und Alsenz (Donnersbergkreis) wird vom Montag, 4. März bis Montag, 8. April vollständig gesperrt. Aber keine Panik: Auch hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

8:50 Uhr Junior Uni Daun gestartet 🎓 Und noch eine Meldung fürs Herz: Für Kindergartenkinder, für Grundschülerinnen und -schüler auch für die Großen - für alle Altersklassen bietet die Junior Uni in Daun in der Eifel Kurse an aus vielen Fachbereichen. Da kann auch Mathe verständlich erlebt werden. Das Angebot soll laut der Einrichtung niederschwellig sein und Spaß machen. Video herunterladen (51,7 MB | MP4)

8:45 Uhr Teddy-Klinik im Einsatz 🧸 Sind wir mal ehrlich - es gibt Schöneres, als zum Arzt oder ins Krankenhaus zu müssen. Um Kindern diese Angst zu nehmen, gibt es die sogenannte Teddy-Klinik. Kuscheltiere aller Art werden behandelt und verarztet. So sah die Aktion im Klinikum Worms aus:

8:25 Uhr Gesprengter Fahrkartenautomat in der Südpfalz Unbekannte Täter haben heute am frühen Morgen am Bahnhof im südpfälzischen Schaidt einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört. Anschließend sahen sie ein Auto wegfahren. Laut Polizei war es den Tätern nicht gelungen, an das Geld im Automaten zu kommen. Wie hoch der Schaden an dem Automaten ist, steht noch nicht fest.

8:20 Uhr Krankenstand 2023 auf Rekordniveau 🤒 Die Menschen in Rheinland-Pfalz waren 2023 so häufig krankgeschrieben wie noch nie - und häufiger als der Bundesschnitt. Das belegen Zahlen der beiden großen Versicherer Techniker Krankenkasse und DAK. Im Schnitt waren 2023 bei der Techniker Krankenkasse versicherte Personen 20,4 Tage krankgeschrieben. Bei der DAK waren es 21 Tage. Damit lag Rheinland-Pfalz über dem bundesweiten Schnitt von 19,4 Tagen. Im Jahr 2010 waren es laut Statistischem Bundesamt noch durchschnittlich 9,4 Tage. Für die meisten Ausfälle waren Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Bronchitis oder Grippe verantwortlich. Dieser Trend setzt sich auch 2024 fort - das zeigen die Daten des Landesuntersuchungsamts (LUA) Rheinland-Pfalz. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Der Höhepunkt der aktuellen Grippewelle scheint überschritten. Rheinland-Pfalz Krankenstand 2023 auf Rekordniveau Trotz vieler Patienten: Höhepunkt der Grippewelle in RLP überstanden Die Menschen in RLP waren 2023 so häufig krankgeschrieben wie noch nie. Der Höhepunkt der aktuellen Grippewelle scheint aber bereits überschritten. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:15 Uhr Habt ihr Haustiere? 😻 Seit ich denken kann, ist mein innigster Herzenswunsch ein Hund. Meine Mutter musste jahrelang mein sehnsüchtiges Hinterherschauen bei Vierbeinern ertragen, nun kriegt mein Freund meine Sehnsucht ab. Habe ich jetzt einen? Nein. Warum? Das Übliche ... es würde mir die Zeit fehlen. Aber eines Tages, ich sag's euch. Und damit kommen wir zu euch: Habt ihr Haustiere? Warum frage ich das? Heute ist nämlich der "Liebe-dein-Haustier-Tag". Es gibt wirklich für alles einen Tag.

8:05 Uhr Gibt's mehr Geld für die Uni Kaiserslautern? 💰 Mehr Geld, um die maroden Gebäude zu sanieren - das fordert die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) vom Land. Damit reagiert die Leitung der Universität auf den Bericht des Landesrechnungshofes vergangene Woche. Und der war vernichtend. Neben einem maroden Bauzustand gibt es Mängel im Brandschutz. Jetzt hat die Hochschulleitung mitgeteilt, dass sie schon seit Jahren das Land auf den Sanierungs- und Investitionsstau hinweise. Die meisten Gebäude auf dem Campus seien in den 70er Jahren erbaut und seit den 90ern nicht mehr modernisiert worden. Damit Studium, Lehre und Forschung auf einem hohen Niveau bleiben können, müsse das Land dringend in die Gebäude investieren. Der Landesrechnungshof schätzt, dass allein für die energetische Sanierung der Wände und Fenster mehr als 100 Millionen Euro nötig sind.

7:40 Uhr Deutschland und die Welt 🌍 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird am Dienstag die Fregatte "Hessen" in den EU-Einsatz im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen verabschieden. Der SPD-Politiker besucht die rund 240 Soldaten am Vormittag auf dem 143 Meter langen Kriegsschiff, das derzeit im Hafen von Souda, auf der griechischen Insel Kreta, liegt. Der Bundesgerichtshof befasst sich am Dienstag mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Technologieriesen Google in einem Kartellverfahren. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob und in welchem Umfang das Bundeskartellamt vertrauliche Informationen an Wettbewerber weitergeben darf. Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit 2021. Nach Rang eins in der schweren Gruppe mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United geht der Bundesliga-Vierte als Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend.

7:30 Uhr Amok-Zeugin entwickelt Plan zur Prävention Wer in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen ist, erinnert sich an den traurigen Tag, an dem im 20 Kilometer entfernten Winnenden ein Amoklauf an einer Schule stattfand. So weit müssen wir nicht schauen, denn traurigerweise hat es auch in Ludwigshafen an der Berufsbildenden Schule (BBS) vor 14 Jahren eine Amoktat gegeben. Ein ehemaliger Schüler hatte damals einen Lehrer erstochen. Hildegard Korbmacher ist selbst Lehrerin an der BBS und hat sich seit diesem Tag vorgenommen, potenzielle Amoktäter frühzeitig zu erkennen. Wie sie dies angeht, zeigen euch meine Kolleginnen und Kollegen auf Instagram:

7:05 Uhr Fahrerflucht in Kaiserslautern: Fußgänger schwer verletzt Ein Fußgänger ist am Montagabend bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Kaiserslautern schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 68-Jährige die Straße überqueren wollen, als er von einem Auto erfasst und einige Meter weit auf den Gehweg geschleudert wurde. Das Auto sei nach dem Unfall weggefahren. Nach Angaben der Polizei sollen zwei jüngere Männer in dem Auto gesessen haben. Der Fußgänger wurde nach dem Unfall mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben können.

6:55 Uhr Wie Polizisten aus der Region Trier Menschenleben retten 👮‍♀️👮 "Bitte helfen Sie mir, ich brenne! Und mein Haus brennt auch." An diesen Notruf erinnert sich der Polizist Luca Dieden immer noch. Er und seine Kollegin Corinna Valerius haben diesen Einsatz erlebt und haben vier Menschen aus einem brennenden Haus retten können. Für ihre außergewöhnliche Einsatzbereitschaft sind sie sowie weitere 28 Polizistinnen und Polizisten aus der Region Trier ausgezeichnet worden. 30 Polizistinnen und Polizisten aus der Region Trier sind für besondere Verdienste ausgezeichnet worden. SWR

6:30 Uhr Erleichterte Auftragsvergabe für Bauprojekte im Ahrtal Die Auftragsvergabe für Bauprojekte in flutbetroffenen Landkreisen soll länger als bisher geplant erleichtert werden. So steht es in einem Antrag der Ampel-Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag, der heute eingebracht werden soll. Die Erleichterung soll unter anderem für die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz gelten. Bisher gelten die Erleichterungen bis Ende März. Nach Wunsch von SPD, FDP und Grünen soll die Frist bis März 2025 verlängert werden. Damit solle der Wiederaufbau unbürokratischer vorangebracht werden. Viele der Baumaßnahmen für den Wiederaufbau würden sich noch im Stadium der Planung befinden, heißt es in dem Antrag der drei Fraktionen. Es zeichne sich ab, dass die Umsetzung erst in den kommenden Monaten oder Jahren zu erwarten sei.

6:20 Uhr Entwarnung: Polizei in RLP ist telefonisch wieder erreichbar ☎️ Ein Ausfall hat gestern Abend das Polizei-Festnetz bundesweit lahmgelegt. Nach dem Telefon-Chaos sind die Festnetzleitungen der Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz wieder im Einsatz. Um 22 Uhr wurde der Fehler behoben – die Gründe für den Ausfall bleiben vorerst unklar.

6:10 Uhr Das Wetter: Mild und meist bewölkt ☁️ Heute lässt sich die Sonne wohl nicht all zu oft blicken. Laut Vorhersage lockert es zwar immer mal wieder auf, überwiegend wird es aber stark bewölkt sein und vereinzelt kann auch etwas Regen fallen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Video herunterladen (27,8 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Rechtsstreit um einen mutmaßlichen Corona-Impfschaden soll heute in Frankenthal das Urteil fallen. Eine Frau aus Rheinland-Pfalz begründet ihre Klage gegen den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech nach Angaben des Gerichts damit, dass es nach einer zweiten Impfung zu einer beidseitigen Lungenembolie gekommen sei - also zu einem Verschluss von Blutgefäßen in der Lunge. Da die Ursache nicht habe festgestellt werden können, führe die Frau diese auf die Impfung zurück. Die Klägerin fordert 200.000 Euro. BioNTech hält die Klage für unbegründet. Heute Morgen hat der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa begonnen. Er soll bis Mittwochmorgen dauern. Auch Fluggäste aus dem Rhein-Main-Gebiet werden davon betroffen sein. Denn auch am Frankfurter Flughafen wird gestreikt. Im Rechtsausschuss des Landtags wird heute unter anderem der Fall einer Lehrerin aus Montabaur besprochen. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Besitzes von Kinderpornografie. Die Lehrerin hatte intime Aufnahmen einer Schülerin gesichert, um deren Mutter zu warnen.