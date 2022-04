Grünen-Politiker Braun bleibt im Flut-Untersuchungsausschuss

per Mail teilen

Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Landtag Rheinland-Pfalz hat beschlossen, den Grünen-Politiker Bernhard Braun nicht aus dem Gremium auszuschließen. Das hatte die Opposition gefordert.

Der Grünen-Politiker Bernhard Braun bleibt stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags. Das Gremium lehnte einen Ausschlussantrag der Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler am Freitag mehrheitlich ab. Das berichtete der Ausschussvorsitzende Martin Haller im Anschluss an die nicht-öffentliche Entscheidung in Mainz.

"Laut Untersuchungsausschussgesetz des Landes hat ein Mitglied dann auszuscheiden, wenn es an den zu untersuchenden Vorgängen beteiligt ist oder war", sagten die Obleute von SPD, Grünen und FDP am Freitag. In einer Stellungnahme hätte Braun ausführlich dargelegt, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Die Forderung der Oppositionsparteien sei daher nicht nachvollziehbar.

Freie Wähler: Brauns Sachverhaltsaufklärung unter Beobachtung

Nachdem die Ausschussmehrheit den Antrag auf Ausschluss abgelehnt hat, werden die Freien Wähler die weitere Entwicklung und das Verhalten von Bernhard Braun in Bezug auf die weitere Sachverhaltsaufklärung genau beobachten, sagt Stephan Wefelscheid, Obmann der Freien Wähler im Untersuchungsausschuss. Warum Braun nach dem Rücktritt von Anne Spiegel weiter im Ausschuss verbleiben will, "bleibe sein Geheimnis", so der Politiker der Freien Wähler.

Opposition wirft Braun Befangenheit vor

Braun scheine in einem Maße in das Geschehen der Flutnacht mit 135 Toten involviert zu sein, dass er nicht mehr tragbar sei, hatte CDU-Obmann Dirk Herber den Antrag begründet. Der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, hatte gesagt, Braun seien der Tatbestand der mittelbaren Beteiligung an den zu untersuchenden Vorgängen und der Tatbestand der Befangenheit vorzuwerfen.

Zum einen sei er am Abend des 14. Juli 2021 lange Zeit mit der damals für den Hochwasserschutz zuständigen Ministerin Anne Spiegel (Grüne) im Gespräch gewesen. Zum anderen habe er mit einer Äußerung im Landtag über den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, der Beweiserhebung im Ausschuss vorweggegriffen.

U-Ausschuss lädt Ex-Landrat Pföhler als Zeugen vor

Außerdem wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses beschlossen, den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), als Zeugen vorzuladen. Auch Mitglieder der Technischen Einsatzleitung sollen befragt werden, so der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD). Eine Terminierung gebe es noch nicht. Haller geht aber davon aus, dass die Befragung noch im Juli stattfinden soll. Gegen den ehemaligen Landrat Pföhler und den technischen Einsatzleiter ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Koblenz. Sie haben deshalb das Recht, vor dem Untersuchungsausschuss die Aussage zu verweigern.