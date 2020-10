Beim Brand einer Sporthalle in Worms-Weinsheim ist am Dienstag Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei teilte mit, beim Eintreffen der Rettungskräfte habe das Dach der Halle bereits in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Gaststätte verhindern können. Nachdem der Dachstuhl gelöscht werden konnte, sei ein weiterer Brandherd in einem Abstellraum festgestellt und gelöscht worden. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.