Zwei Tote bei Feuer in Frankenthaler Klinik

Am Montagabend wurde die Feuerwehr wegen eines Brands in die Frankenthaler Stadtklinik gerufen. Obwohl das Klinikpersonal direkt so viele Menschen wie möglich in Sicherheit brachte, steht mittlerweile fest: Für zwei Patientinnen kam jede Hilfe zu spät. Sie kamen bei dem Feuer ums Leben. Die beiden Verstorbenen sollen obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen.