In Worms hat am Dienstagabend eine Sporthalle gebrannt. Angaben der Polizei zufolge stand das Dach der Halle schon in Brand, als die Einsatzkräfte dort ankamen. Die Feuerwehr habe verhindert, dass sich das Feuer auf eine angrenzende Gaststätte ausbreitete. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro. Die Brandursache wird noch ermittelt.