In Ratzert im Westerwald ist in der Nacht auf Sonntag ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte das Haus lichterloh. Es war in Holzbauweise erstellt. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.