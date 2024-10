per Mail teilen

Am Dienstagabend hat es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich die Flammen auf benachbarte Häuser ausbreiten. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte aus drei Feuerwehren im Einsatz.