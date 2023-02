++ Brand in Mehrfamilienhaus ++ Hunde in Pirmasens ++ Tempo 30 in Speyer? ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem Newsticker seid ihr auf dem Laufenden.

9:45 Uhr Kaufhof-Gebäude in Speyer: Vorkaufsrecht anstreben? Im März entscheidet sich, ob der Kaufhof in Speyer geschlossen wird oder erhalten bleibt. Doch schon jetzt steht das Thema auf der Agenda des Stadtrates: Der Rat will heute darüber abstimmen, ob er im Falle einer Schließung ein Vorkaufsrecht für das Gebäude anstreben soll. So könnte die Stadt über die Zukunft der Immobilie selbst entscheiden. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 8:30 Uhr

9:29 Uhr Geysir in Andernach: Schadensersatz gefordert Das Schifffahrtsgericht in Sankt Goar beschäftigt sich heute mit den Folgen der Kollision eines Güterschiffs mit dem Anleger am Kaltwassergeysir in Andernach im Jahr 2021. Der Steg war damals beschädigt worden und musste monatelang repariert werden. In dieser Zeit konnte der Kaltwassergeysir nicht besucht werden, weil es keinen anderen Zugang gibt. Deshalb fordert die gemeinnützige Geysir info GmbH, die den Besuch des Geysirs normalerweise anbietet, Schadensersatz für den Einnahmeverlust in der Zeit, laut Gericht in Höhe von mehr als 600.000 Euro. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 9:30 Uhr

8:55 Uhr Drei Unfälle durch herumfliegendes Fahrzeugteil In der Südpfalz sucht die Polizei einen Autofahrer, der gestern Nachmittag auf der A65 bei Kirrweiler die Kunststoffhalterung eines Geländewagenreifens verloren und dadurch insgesamt drei Unfälle verursacht hat. Laut Polizei fuhr erst ein Autofahrer über das Kunststoffteil, es flog danach auf ein folgendes Fahrzeug und zerstörte dessen Windschutzscheibe und das Dach. Am Auto einer Frau verursachte das Teil einen Platten, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Als die Fahrbahn für die Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt war, sei ein Auto im Stauende auf ein anderes Auto aufgefahren. Allein hierbei entstand Schaden von rund 25.000 Euro. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 30.000 Euro liegen. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 7:30 Uhr

8:15 Uhr Flutkatastrophe: 185 Millionen Euro Spenden warten noch auf ihren Einsatz Viele Millionen Euro liegen noch immer auf Spendenkonten für Betroffene der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ein großer Teil davon soll in den immer noch andauernden Wiederaufbau im Ahrtal und den weiteren betroffenen Regionen fließen. Doch dafür braucht es Anträge der Betroffenen. Anträge, die in vielen Fällen noch bearbeitet werden - oder die schlicht noch nicht gestellt werden konnten. Denn es fehlt an Baugutachtern, Handwerkern und Baumaterial - in den Flutgebieten wie bundesweit. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 7:30 Uhr

7:59 Uhr Ein neues Rathaus für die Verbandsgemeinde Loreley Direkt am Rheinufer in St. Goarshausen soll das neue Gebäude der VG Loreley gebaut werden. Das zweistöckige Rathaus bietet dann Platz für 50 Mitarbeitende. Die Kosten werden momentan auf bis zu 8,5 Millionen Euro geschätzt. Laut dem Verbandsbürgermeister soll der Spatenstich im Frühjahr 2024 stattfinden, wenn es vom Land grünes Licht gibt. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 7:30 Uhr

7:47 Uhr Nur noch eine Fähre zwischen Bingen und Rüdesheim Seit heute fährt nur noch eine Fähre zwischen Bingen und Rüdesheim über den Rhein. Als Grund nennt der Fährbetreiber die Sperrung des Bahnüberganges in Rüdesheim. Das führe zu weniger Verkehr auf der Straße, weshalb sich nur noch der Betrieb einer Fähre lohne. Dieses Schiff fährt alle 20 Minuten, die Betriebszeiten bleiben unverändert. Laut Fährbetreiber gilt die Einschränkung bis einschließlich Donnerstag, 16. Februar. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 7:30 Uhr

Quiet Quitting - wer kennt's? Tschüss, Überstunden! Tschüss, Extra-Aufgaben! Tschüss, Bereitschaftsdienst! Auf TikTok taucht der Begriff Quiet Quitting (deutsch: stille Kündigung) momentan häufig auf, wenn es um den Arbeitsalltag und die eigene Produktivität geht. Aber was steckt eigentlich genau dahinter?

7:25 Uhr Tarifgespräche der Deutschen Post werden fortgesetzt Die Tarifgespräche für rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post werden fortgesetzt. Insider erwarten, dass die Gespräche bis in die Nacht zu Freitag andauern. Die Post und ver.di wollen bei den Verhandlungen in Düsseldorf Möglichkeiten zur Beilegung des von großangelegten Warnstreiks begleiteten Tarifkonflikts ausloten. Ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Post hatte dies mehrfach als realitätsfern abgewiesen. Bleiben die Gespräche ohne Ergebnis, dürfte der Tarifstreit weiter eskalieren.

7:15 Uhr Bitburg-Prüm: Mann stiftete Mädchen zum Drogenverkauf an In einem Prozess vor dem Landgericht Trier muss sich ab heute ein Mann wegen Drogenhandels verantworten. Er soll im Eifelkreis Bitburg- Prüm eine Minderjährige dazu angestiftet haben, für ihn an ihrer Schule Marihuana zu verkaufen. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 6:30 Uhr

7:00 Uhr Der Blick in die Welt Die Zahl der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei ist auf über 15.000 gestiegen. Doch auch drei Tage nach dem Erdbeben wurden weitere Überlebende geborgen: In der türkischen Provinz Hatay gelang die Rettung eines Babys und wenige Stunden später auch die Rettung des Vaters des Kindes. Das Auswärtige Amt warnt vor Nachbeben im Grenzgebiet Türkei/Syrien. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt in Brüssel an einem EU-Sondergipfel teil. Themen sind die Migrationspolitik, Russlands Krieg gegen die Ukraine und mögliche EU-Reaktionen auf milliardenschwere Investitionsprogramme von Ländern wie den USA und China. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

6:50 Uhr Der Blick nach Deutschland In mehreren Bundesländern hat die Gewerkschaft ver.di für heute außerdem zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufgerufen. Aktionen sind in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen geplant. In einigen Städten sei der Nahverkehr betroffen. Teils sollen auch Beschäftigte von Stadtverwaltungen, Kitas, Müllentsorgungsbetrieben und Kliniken streiken. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Der Bundestag berät über die geplante Finanzierung des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in ganz Deutschland. Nach einem Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen. Die Inflation in Deutschland hat Ende des vergangenen Jahres auf hohem Niveau an Tempo verloren. Wie sich die Teuerungsrate im Januar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag in einer ersten Schätzung bekannt. Im Dezember 2022 waren die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent gestiegen.

6:40 Uhr Freilaufflächen für Hunde in Pirmasens Auf die Pfoten, fertig, los! Hundehalter in Pirmasens können ihren Tieren bald auf weiteren öffentlichen Flächen Auslauf gewähren. Die Stadt plant nach eigenen Angaben drei zusätzliche Bereiche einzuzäunen, auf denen Hunde von der Leine gelassen werden dürfen. Ziel sei es, dass so auch weniger Hundekot im öffentlichen Raum liegen bleibt. Das Ordnungsamt kontrolliere die Hundefreilaufflächen regelmäßig und spreche Bürger, die die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht beseitigten, an. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Februar 2023, 6:30 Uhr

6:15 Uhr Das war die Nacht in RLP In Norheim (Kreis Bad Kreuznach) hat es in der Nacht auf Donnerstag in einen Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer brach gegen 00:25 Uhr in einem Raum im Erdgeschoss aus, in dem sich zu dem Zeitpunkt eine 75-Jährige aufhielt. In dem Haus befanden sich fünf weitere Familienmitglieder. Sie konnten sich eigenständig aus dem Haus retten, die ältere Frau musste von ihrem Sohn herausgetragen werden und kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Mainz. Ihr Zustand war zu diesem Zeitpunkt laut Polizei lebensbedrohlich. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und einen Hund aus den Flammen retten, ein anderer Hund und zwei Katzen starben bei dem Feuer. In Bendorf wurde am späten Mittwochabend gegen 22:30 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer von der Polizei gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogen-Urintest reagierte positiv auf THC. Außerdem fanden die Beamten in dem Wagen geringe Mengen Marihuana und Haschisch. Sie stellten den Schlüssel des jungen Mannes sicher. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. In dem Auto befanden sich außerdem noch zwei weitere Insassen im Alter von 15 und 18 Jahren. In Mainz-Hechtsheim hat am Mittwochabend ein Verkehrsunfall auf der A60 in Richtung Bingen zu einer Sperrung des Mainzer Autobahntunnels geführt. Um kurz nach 18 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf den bremsenden Pkw einer 58-Jährigen auf. Der Wagen der Frau wurde daraufhin auf das vor ihr fahrende Fahrzeug geschoben und die 58-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte sie schwerverletzt befreien. Wegen umliegender Trümmerteile bildete sich ein Rückstau, woraufhin wegen der vielen Abgase die Brandmeldeanlage des Hechtsheimer Tunnels ausgelöst wurde und alle Schranken schloß. Die Autobahn war daraufhin in Fahrtrichtung Hessen bis kurz vor 20 Uhr und in Fahrtrichtung Bingen bis kurz vor 20:30 Uhr voll gesperrt.

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Es wird kalt und glatt - aber sonnig Wieder sind die Temperaturen in Rheinland-Pfalz ganz tief im Keller. Deshalb aufgepasst: Es wird besonders am Vormittag vereinzelt glatt. Später wird es aber wieder schön sonnig. Aber nur bis zum Nachmittag, dann ziehen Wolken auf, die auch am Wochenende das Wetter bestimmen werden. Video herunterladen (5,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Nach einem Unfall mit einem Tankschiff konnte der Geysir in Andernach 2021 etwa drei Monate keine Gäste empfangen, weil das Schiff den Anlegesteg zerstört hatte. Heute beginnt der Prozess vor dem Amtsgericht St. Goar. Es geht darum, wer für die finanziellen Einbußen des Geysirzentrums verantwortlich ist. 185 Millionen Euro Spendengelder haben die Aktion Deutschland Hilft und das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe noch für die Opfer der Flutkatastrophe 2021. Die Gründe, das das Geld noch nicht ausgegeben ist: unter anderem der schleppende Wiederaufbau. In Rheinland-Pfalz werden erstmals sogenannte Datenträgerspürhunde ausgebildet. Das sind Hunde, die bei einer Razzia gegen Cyberkriminalität beispielsweise Festplatten erschnüffeln können. Wir schauen der Hundestaffel in Enkenbach-Alsenborn dabei auf die Pfoten.