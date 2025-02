Der Brand in einem Wohnhaus in Kirchheimbolanden ist gelöscht. Das hat Matthias Groß, Wehrleiter der Feuerwehr Kirchheimbolanden mitgeteilt. Da es vereinzelt noch Glutnester geben könne, sei für die ganze Nacht eine Brandwache eingerichtet worden. Den Behörden zufolge sollen in dem Haus Waffen gelagert gewesen sein, da einer der Bewohner Waffensammler und Gutachter ist. Ob sich die Waffen in den Tresoren befanden, die im ersten Stock des Gebäudes sichergestellt wurden, ist noch unklar.