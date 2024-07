per Mail teilen

Einst trafen sich in der Karlsburg in Bad Ems europäische Könige. In den nächsten Monaten sollte der Ausbau zu einem neuen Hotel beginnen. Jetzt bangen viele um das sogenannte Haus Vier Türme. Ein Brand hat den Dachstuhl zerstört. 230 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.