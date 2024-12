per Mail teilen

Am späten Sonntagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Bingen-Dietersheim ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandursache steht noch nicht fest, es gibt aber eine Vermutung.