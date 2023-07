per Mail teilen

Am Montagmittag ist in der Lagerhalle eines Autohändlers in Wittlich ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben ist der Großbrand inzwischen zwar unter Kontrolle, dennoch rät die Polizei dazu, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen weiterhin geschlossen zu halten. Weiter heißt es, dass niemand verletzt wurde.