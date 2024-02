Brand in Recyclinghof im Trierer Hafengebiet

Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclinghofs im Industriegebiet am Hafen hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz in Trier ausgelöst. Ein Haufen aus 2.500 Kubikmetern Altmetall brannte demnach teilweise. Die Feuerwehr zog den Haufen mit einem Bagger auseinander und löschte den Brand. 50 Kräfte waren den Angaben zufolge über drei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde dabei niemand. Trotz der starken Rauchentwicklung habe auch keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar.