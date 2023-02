Der Brand in einer Kirche in Wissen (Kreis Altenkirchen) hat einen Schaden in siebenstelliger Höhe verursacht. Das vermutet der Pfarrer der betroffenen katholischen Gemeinde. Laut Polizei handelt es sich um Brandstiftung. Im Altarraum seien absichtlich Kirchenbänke zusammengeschoben worden. Kommende Woche sollen Restauratoren die Kirche begutachten. Das Feuer war am Freitagmorgen von städtischen Mitarbeitern entdeckt worden.