Dachstuhl brennt nach Silvester-Essen aus

In Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist in der Silvesternacht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen. Offenbar hatten die Bewohner vergessen, den Backofen auszuschalten und waren dann zum Jahreswechsel nach draußen gegangen. Als sie zurück kamen, konnten sie den Brand nicht mehr alleine löschen. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass sich der Brand auf weitere Gebäude ausbreitet. Der Dachstuhl allerdings brannte völlig nieder. Verletzt wurde niemand, eine Person erlitt nach ersten Angaben eine leichte Rauchvergiftung. Die Polizei in Trier schätzt den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.