In einem Feuerwehrgerätehaus in Neustadt an der Weinstraße hat es am Sonntagvormittag gebrannt. Nach ersten Informationen der Feuerwehr war an einem Tanklöschfahrzeug ein Brand ausgebrochen. Verletzte habe es keine gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden im höheren sechsstelligen Bereich.