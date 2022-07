Am Freitagabend hat es in einem Abfallbetrieb in Niederzissen im Landkreis Ahrweiler gebrannt. Dabei stand eine Umladestation für Müll in einer großen Lagerhalle in Flammen. Die Feuerwehr hat diese kontrolliert abbrennen lassen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Bis das letzte Glutnest gelöscht ist, könnte es mehrere Tage dauern. Die Brandursache ist noch unklar.